Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Анна Микеладзе уволилась с поста пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Об этом она написала 1 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

«По личному решению я официально не сотрудник ЦИК с сегодняшнего дня, — написала Микеладзе. — Те, кто хорошо со мною знаком, знают, что, когда я работала в местных и международных организациях, а также в государственном секторе, то руководствовалась только принципами профессионализма, справедливости и добросовестности».

Она добавила, что каждый шаг человек должен соответствовать его собственным ценностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. Протестующие также потребовали отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую называют ответственной за «фальсификации» на выборах.

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