Оренбург, , 11:28 — REGNUM В администрации Оренбурга грядут изменения. По инициативе главы областного центра Владимира Ильиных горсовет 1 декабря принялряд решений, направленных на оптимизацию структуры городской администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

Теперь все вопросы дорожной отрасли, в том числе по организации дорожного движения, вместо двух управлений будет курировать одно — управление строительства и дорожного хозяйства. Ранее эту инициативу одобрили три депутатские комитета. Принятый документ не приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Таким образом, управление по организации дорожного движения упразднено. Напомним, что в начале февраля 2020 года в управлении прошли обыски, после которых чиновник был задержан. Ему инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупном размере и мошенничество.

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