Новосибирск, , 11:26 — REGNUM Перинатальный центр в Новосибирске ввели в эксплуатацию досрочно. На рабочем совещании на объекте с участием губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение: новое здание будет работать по профилю, помещения не будут использованы для размещения COVID-госпиталя, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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Ранее региональным минздраву и минстрою было дано поручение — после ввода в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный COVID-центр.

«Мне самому не хочется превращать это здание в госпиталь. И ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определённый маневр. Я подтверждаю принципиальное решение: здесь будет перинатальный центр в ближайшее время, а освободившееся старое здание мы будем держать в резерве под COVID-центр», — прокомментировал губернатор.

Глава региона уточнил, что Новосибирск был единственным городом-миллионником, где не было современного перинатального центра.

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