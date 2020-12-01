Джакарта, , 11:26 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при финансовой поддержке Европейского союза запустила новую таможенную онлайн-систему в регионе, сообщает Antara.

По словам генерального секретаря АСЕАН, программа, получившая название «Таможенная транзитная система АСЕАН» будет играть важную роль в обеспечении беспрепятственного перемещения товаров между странами.

«Я верю, что эта система станет огромным инструментом для увеличения торговых и производственных сетей в АСЕАН, а также для создания более единого рынка для компаний и потребителей», — заявил генеральный секретарь АСЕАН.

Известно, что таможенная транзитная система АСЕАН охватила только шесть стран, а именно Камбоджу, Лаос, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам — районы, которые могут быть связаны наземным транспортом. Мьянма планирует присоединиться к системе к 2021 году, в то время как Бруней, Филиппины и Индонезия, как ожидается, могут присоединиться позже.

Напомним, министры экономики стран АСЕАН в 2017 году поставили цель снизить стоимость торговых операций между странами на 10%.

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