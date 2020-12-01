Париж, , 11:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, по его мнению, «никакого конфликта между полицией и населением Франции не существует». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.

Несмотря на протесты жителей Франции против закона о глобальной безопасности, запрещающего распространение фотографий полицейских при исполнении, в ходе своего выступления перед законодательной комиссией Национального собрания глава французского МВД заявил, что никого конфликта между полицией и населением нет.

«Стоит понимать, с какими трудностями сталкиваются полицейские и как, по мнению граждан, должно осуществляться законное применение силы», — заявил Дарманен в нижней палате французского парламента, Национальном собрании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

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