Будапешт, , 11:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за обысков у председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, для того чтобы выразить недовольство действиями украинского руководства», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у Брензовича, а также в офисе партии ПВУ в Ужгороде. На Украине это объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию в стране.

Конфликт между Украиной и Венгрией возник из-за дискриминационного закона об образовании, который лишил жителей Закарпатья права учиться на родном венгерском языке.

Ранее главы МИД Украины и Венгрии согласились выстроить конструктивные отношения между странами после недавних скандалов, связанных с местными выборами на Украине.

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