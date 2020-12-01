Бердск, Новосибирская область, , 11:14 — REGNUM Новосибирский суд смягчил меру наказания бывшему мэру Бердска Илье Потапову. Срок содержания в колонии особого режима изменён на исправительные работы.

Напомним, Потапов был осуждён за взяточничество и должностные преступления.

«Приговор ещё не вступил в законную силу, поэтому его выпустят в четверг, если приговор не будет обжалован», — сообщили «НГС Новостям» в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Место исправительных работ определит ГУФСИН.