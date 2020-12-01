Тегеран, , 11:24 — REGNUM Информация о том, что на границе Сирии и Ирака погиб один из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), является вбросом. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Вероятно, это вброс. <…> Нам не известно о каких-то подтверждениях на этот счет», — сказал он, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Также Хатибзаде уточнил, что на данную тему должны что-либо сказать представители генштаба иранских Вооруженных сил.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник опровергло сообщения о воздушном ударе БПЛА по автомобилю на границе Ирака с Сирией, в результате которого якобы погиб один из командиров КСИР Муслим Шахда.

Напомним, 29 ноября телеканал Al-Arabiya сообщил, что неопознанный беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором якобы находился Муслим Шахдан, в результате которого последний и три находившихся с ним человека погибли.