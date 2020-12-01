Париж, , 11:15 — REGNUM Франция направила ноту государствам-членам Евросоюза, в которой представила свой план усиления безопасности на границах Шенгенского пространства с целью борьбы с терроризмом. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.

Как уточняют журналисты, Франция предлагает создать Совет по внутренней безопасности, который будет походить на министерство внутренних дел для стран Евросоюза, участвующих в Шенгенском соглашении. Цель этого органа — контроль над общими внешними границами.

В случае неспособности какой-либо страны защищать свои границы предлагается сначала применять к ней наказание, сущность которого пока не указана, а затем и исключать ее из Шенгенского пространства.

Напомним, в Австрии и Франции недавно произошли теракты, совершенные приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.

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