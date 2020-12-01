Москва, , 11:04 — REGNUM Различия в подходах к России между американскими администрациями заключается даже не в том, «задушим мы вас нежно или жестоко», а в риторическом обрамлении этого действа, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Политика США в отношении к России, и мы это прекрасно видели, определяется не администрациями, а тем самым «глубинным государством», которое решает одну проблему: предотвращение падения сверхдержавного статуса США», — отметил Никонов в соцсетях.

Решает самыми жесткими способами, уверен он.

«И стратегия по России достаточно четко определена: как поскорее добраться до нашей глотки», — делает вывод Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Джозефа Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры. С этим не согласен Дональд Трамп, который оспорил результаты выборов в ряде штатов.