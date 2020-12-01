Париж, , 11:04 — REGNUM Франция призвала Великобританию вести «настоящие» переговоры об отношениях между Лондоном и Евросоюзом после выхода Соединенного Королевства из организации. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.

За месяц до окончания переговоров, которые ведут Мишель Барнье (ЕС) и Дэвид Фрост (Великобритания), администрация президента Франции предупредила Лондон, что не согласна на подписание «неполноценного соглашения».

«Важно, чтобы Британия прояснила свою позицию и вела настоящие переговоры с целью прийти к соглашению. Мы всегда говорили, что стремимся к заключению сделки, но не любой ценой. Евросоюз тоже должен защищать свои интересы, а это — равная конкуренция между предприятиями», — заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что при отсутствии соглашения о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом торговля между ними после Brexit будет регулироваться только правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября префект французского департамента Норд Мишель Лаланд заявил, что выход Великобритании из Европейского союза не означает «возвращение к границам, существовавшим 50 лет назад».

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