Стокгольм, , 11:01 — REGNUM Посол Индонезии в Швеции Камапрадипта Исномо заявил, что Швеция, как и Индонезия, твердо привержена достижению целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает Antara.

«Я сосредоточусь на торговых и инвестиционных секторах, которые могут помочь Индонезии достичь ЦУР, чтобы это соответствовало политике Швеции», — заявил посол Индонезии.

По его словам, экономическая дипломатия, особенно увеличение объемов двусторонней торговли и привлечение инвесторов в Индонезию, является главной задачей.

Посол признал, что Швеция является крупнейшим торговым партнером Индонезии в Северном регионе.

«Есть два ключевых слова, которые я буду продолжать использовать, чтобы убедить шведскую сторону продолжать торговать и инвестировать в Индонезию. Эти два слова — доверие и надежность. Они важны, чтобы убедить партнеров в Швеции в том, что Индонезия — подходящая страна для налаживания и укрепления экономических отношений», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии провело вебинар, посвященный ситуации в Палестине.

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