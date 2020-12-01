Тегеран, , 10:50 — REGNUM Общие положения проекта об активизации деятельности в ядерной сфере утвердил иранский парламент. Об этом 1 декабря сообщает агентство Fars.

Уточняется, что было принято решение, что документ, который называется «Стратегическая мера по отмене санкций», после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде необходимо рассмотреть в ускоренном порядке.

Также уточняется, что за принятие данного законопроекта отдали свои голоса 251 из 290 депутатов парламента Ирана.

Кроме того, известно, что согласно данного документа, предполагается производить и накапливать за год по 120 кг урана с уровнем обогащения 20 процентов (больше этого он считается оружейным), а также в ежемесячном режиме производить как минимум 500 килограммов низкообогащенного урана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Турции в своем заявлении осудило убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде, являвшегося главой научно-исследовательской и инновационной организации при министерстве обороны Ирана.