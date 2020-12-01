Ташкент, , 10:41 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео высоко оценил реформы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

Госсекретарь провел телефонные переговоры с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Собеседники обсудили реформы в сфере прав человека и развитие торгово-экономических отношений.

Стороны высоко оценили решение о преобразовании ежегодных двусторонних консультаций в «диалог стратегического партнерства». В рамках этого формата США и Узбекистан планируют усилить сотрудничество в политике, безопасности и экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил США. Он встретился с и. о. министра обороны США Кристафером Миллером. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане.

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