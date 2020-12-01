Вашингтон, , 10:49 — REGNUM На 4 декабря запланирована поездка американского вице-президента Майкла Пенса в штат Джорджия. Там он выступит в поддержку республиканцев, переизбирающихся в Сенат Конгресса США, сообщает пресс-служба Белого дома.

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За время поездки Пенс посетит Центры по контролю и профилактике заболеваний, где ему расскажут о разработке вакцин против коронавируса и предстоящем их распространении. Также он примет участие в митинге в поддержку республиканцев перед выборами в Сенат, намеченными на 5 января.

«Майкл Пенс также примет участие в митинге с сенаторами Дэвидом Пердью и Келли Леффлер», — уточняют в Белом доме.

Пенс расскажет о результатах работы администрации президента Дональда Трампа, достигнутых при республиканском большинстве в Сенате.

Напомним, второй тур выборов в Джорджии определит расклад сил в верхней палате Конгресса США.