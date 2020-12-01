Пермь, , 10:38 — REGNUM Отделение ЛДПР Пермского края обратилось к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с инициативой сделать выходным днём 31 декабря либо перенести рабочий день на другую дату. Об этом сообщил на своей странице в соцсети лидер фракции ЛДПР в Законодательного собрании Олег Постников.

«Новый год один из самых отмечаемых праздников в России, 31 декабря все заняты предновогодними хлопотами. Зачем же мучить людей?! Координаторы региональных отделений ЛДПР, депутаты, в различных субъектах страны обращаются в адрес губернаторов с предложением сделать 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на другую дату. В некоторых регионах губернаторы так и поступили. Надеемся в Пермском крае власти с пониманием отнесутся к нашему предложению», — сказал политик.

Стоит отметить, что губернатор вправе объявить выходной день только для госслужащих. В ином случае необходимо решение на федеральном уровне.