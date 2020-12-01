Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Свидетели предполагаемых нарушений на выборах в штате Невада расскажут о них в суде 2 и 3 ноября. На заслушивании показаний настаивают представители штаба действующего президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 30 ноября в эфире телеканала Fox News.

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По словам Макинэни, на этой неделе штат Невада потребует пристального внимания. В суде штата в среду и четверг будут представлены свидетельства вероятных нарушений.

Ранее сторонники Трампа подали иск в Неваде, требуя приостановить подсчет голосов из-за предполагаемых нарушений на президентских выборах. Суд не стал удовлетворять это требование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Невады утвердил победу в этом штате демократа Джозефа Байдена.

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