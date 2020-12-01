Тегеран, , 10:34 — REGNUM Агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник опровергло сообщения о воздушном ударе БПЛА по автомобилю на границе Ирана с Сирией, в результате которого якобы погиб один из командиров стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахда.

«Осведомленный источник опроверг слухи о воздушном ударе по позициям, автомобилям и иранским советникам на границе Сирии и Ирака», — пишет агентство.

Подобные заявления сделаны на фоне убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде для оказания влияния на общественное мнение, уточняет Tasnim.

Напомним, телеканала Al-Arabiya вечером 29 ноября сообщил, что неопознанный беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором якобы находился Муслим Шахдан.

Утверждается, что удар был нанесен после того, как автомобиль Шахдана проехал через пограничный КПП «Аль-Каим». Кроме Шахдана погибли еще три человека, которые находились с ним в машине.

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