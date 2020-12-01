Джакарта, , 10:24 — REGNUM Агентство межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии провело вебинар, посвященный ситуации в Палестине, сообщает Sindonews.

Мероприятие открыл председатель агентства межпарламентского сотрудничества Фадли Зон. Модератором дискуссии был назначен Сяхрул Айди Мазаат, председатель группы дружбы парламентов Индонезии и Палестины.

В мероприятии, в частности, приняли участие председатель парламента Палестины Ахмад Бахар и член парламента Малайзии.

Фадли Зон в своем выступлении подчеркнул, что больше всего Палестине сейчас нужна политическая поддержка.

«Политическая поддержка Палестины не должна ослабевать независимо от ситуации», — отметил председатель агентства межпарламентского сотрудничества.

«Текущая ситуация для Палестины очень тревожная с политической точки зрения. Нормализация отношений некоторых арабских стран с Израилем — грубая ошибка. Нормализация отношений с Израилем неприемлема», — подчеркнул Фадли Зон.

По его словам, парламент Индонезии должен решительно отвергнуть любую нормализацию отношений с Израилем, включая вопрос о выдаче виз израильским гражданам.

Фадли Зон также отметил необходимость признания Палестины как государства, расширение двусторонних отношений с Палестиной, а также бойкотировать израильские товары и урегулировать палестино-израильский конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления индонезийской ассоциации врачей Даенг Факих призвал правительство отменить государственные праздники в конце декабря 2020 года.

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