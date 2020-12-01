Париж, , 10:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции призвало другие страны к «сдержанности», чтобы избежать «роста напряженности» на фоне убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Reuters.

«Мы обеспокоены известием об атаке, которая отняла жизнь у господина Фахризаде. В условиях напряженности в регионе мы внимательно следим за последствиями этих событий в Иране и в соседних странах», — заявила официальный представитель французского МИД Аньес фон дер Мюль.

«Мы призываем всех к сдержанности, чтобы сохранить дух диалога и переговоров. В этом контексте мы напоминаем о нашей просьбе избегать эскалации напряженности», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате спланированного нападения в провинции Тегеран.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству ученого, а также призвал международное сообщество осудить это как акт «государственного терроризма». Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство иранского учёного не останется без должного ответа.

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