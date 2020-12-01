Москва, , 10:20 — REGNUM Следователи проводят проверку на наличие призыва к экстремизму после высказываний оппозиционного блогера Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, 27 апреля блогер в прямом эфире программы «Разворот» вышеуказанной радиостанции призывал к насильственному изменению конституционного строя в России.

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет предъявил оппозиционному блогеру Алексею Навальному обвинения в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Следствие считает, что блогер Навальный нарушил закон, когда комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

Комментарий был размещен в аккаунте Навального в сети микроблогов Twitter 2 июня. По версии следствия, в комментарии содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Следствие считает, что своим комментарием Навальный преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц.

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