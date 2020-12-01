Аддис-Абеба, , 10:22 — REGNUM Политики Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) в Эфиопии заявили об освобождении более 4000 солдат, взятых в плен в ходе столкновений с федеральной армией. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителей НФОТ.

В соответствии с заявлением, освобождённые входили в северное командование федеральных войск Эфиопии, и были задержаны, когда войска Тыграя атаковали федеральную военную базу в регионе.

Ранее в понедельник, 30 ноября, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что федеральные войска успешно завершили операцию в регионе Тыграй и тем самым одержали победу в конфликте. Однако политики НФОТ опровергли данное заявление, подчеркнув, что борьба продолжается.

«Еще до начала войны … на севере Эфиопии находились войска из разных регионов страны. Но когда войска Тыграя внезапно атаковали главную базу в начале войны, тысячи человек, не резиденты региона Тыграй, внезапно оказались на вражеской территории. Они были задержаны НФОТ, но теперь освобождены», — объяснили в организации.

Государственные СМИ в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, подтвердили, что по меньшей мере 3000 солдат были освобождены. В сообщениях столичных СМИ сообщалось, что некоторые из освобождённых солдат были родом из Тыграя.

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