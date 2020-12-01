Пенза, , 10:13 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая состоится 12 декабря. Она будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Также поучаствовать и задать свой вопрос во время прямой линии можно через аккаунты главы региона и правительства в соцсетях. Обращения к губернатору уже принимаются посредством мессенджеров по номеру +7927−364−24−00, по электронной почте: vopros058@bk.ru, по телефону в будние дни с 9:00 до 18:00 — 8 (8412) 595−318. Также доступен для вопросов сайт регионального правительства, где оставить информацию можно в разделе «обращения граждан».

Заявителям следует в обязательном порядке указывать свои фамилии, имена, отчества, адрес электронной почты или почтовый адрес. Также к своему вопросу можно приложить документы и материалы или отправить их копии в обычном письме.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября на расширенном оперативном совещании представил новый состав регионального правительства.

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