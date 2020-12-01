Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Когда 20 января 2021 года кандидат в президенты США Джо Байден принесет присягу на верность Конституции США, Дональд Трамп потеряет статус «мирового лидера» в своем аккаунте в Twitter, который защищает его от бана. Некоторые полагают, что уход экстравагантного политика из Белого дома может означать конец его карьеры еще и в этой социальной сети. Так, можно ли забанить самого известного в мире пользователя Twitter, у которого к тому же один из крупнейших по числу подписчиков аккаунт? Это попытались выяснить журналисты шведского телеканала SVT.

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С прошлого года в Twitter действуют особые правила для так называемых «мировых лидеров». Если администрация соцсети сочтет, что кто-то из президентов или премьер-министров нарушает правила, то его твит будет снабжен специальным предупреждением, но никакой речи о блокировке аккаунта не идет, поскольку считается, что твиты высших лиц отвечают общественным интересам.

Но что произойдет, если Трамп перестанет быть одним из «мировых лидеров» по мнению Twitter?

«Мне трудно себе представить, чтобы Twitter забанил президента. Речь идет об очень большой аудитории, многие американцы подписаны на него», — рассказал корреспондент SVT в США Фуад Юсефи.