Москва, , 09:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы ноября и отметил активных депутатов.

Подводя итоги работы Госдумы за ноябрь, Володин отметил работу над федеральным бюджетом на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов — к бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства, из них принято 669.

«Бюджет принят в непростое время, но президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, а не за счет людей», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Володин также отметил работу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству за работу с президентскими законами, внесенными в связи с принятием поправок к Конституции.

Самыми активными в зале пленарных заседаний, по его мнению, были депутаты Андрей Макаров («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия»).

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