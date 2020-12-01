Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии должны прекратить проводить митинги, пока в стране высокие темпы распространения коронавируса. С таким призывом 30 ноября выступил член партии «Европейская Грузия» и основатель Ассоциации анестезиологии Вахтанг Калоян в эфире телеканала Palitra News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

"Мы видим, что протест граждан является справедливым, но он очень опасен с эпидемиологической точки зрения. Наша организация не участвует в митингах и публичных акциях. Мы считаем, что эпидемиологическая ситуация сегодня очень ужасна и может нести дополнительные опасности», — сказал врач.

Он заявил, что ответственность за негативные последствия, которые вызовут массовые протестные акции, лежит на тех, кто их организует, то есть, на лидерах оппозиции. Калоян подчеркнул, что члены оппозиционных партий должны быть более ответственными, чем представители властей.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и на протяжении месяца проводят акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Тбилиси пытались установить возле парламента палатку