Баку, , 09:02 — REGNUM Несмотря на победные реляции азербайджанских властей, сумевших захватить значительные территории в Нагорном Карабахе, Азербайджан в этой войне проиграл в такой же мере, как и Армения, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье, вышедшей 30 ноября в The National Interest.

Рубин обращает внимание на то, что 10 ноября 2020 года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на прекращение огня, у президента Азербайджана Ильхама Алиева были основания праздновать победу: он вернул территории, потерянные его отцом, бывшим президентом Азербайджана, в конце первой войны в Нагорном Карабахе, он смог обмануть США, пообещав идти исключительно дипломатическим путем в обмен на финансовую и военную помощь, а затем организовав внезапную атаку, чтобы добиться в военном отношении гораздо большего, чем он мог бы сделать дипломатически. Алиев также укрепил собственную власть: превратив себя в незаменимого союзника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, он может рассчитывать, что они сохранят его власть в Азербайджане в случае каких-либо серьезных беспорядков, как тогда, когда Путин не пожалел усилия по защите интересов России путем поддержки президента Сирии Башара Асада.

«Армения проиграла войну, а Алиев победил. Но проиграл войну и Азербайджан», — отметил эксперт Американского института предпринимательства.

«Азербайджанские флаги, может, и развеваются над Шушей, также известной среди армян как Шуши, и Кельбаджаром, но победа Алиева была достигнута за счет независимости Азербайджана. Чтобы закрепить личную власть и, скорее всего, добиться гарантий того, что его жена и сын станут его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана», — добавил он.

Российские войска сейчас находятся в Азербайджане, обеспечивая соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Возвращение российских войск в регион также было «давней целью Путина», поскольку шаг за шагом он, похоже, возвращает все бывшие советские государства в свои руки. Возможно, Алиев чувствовал себя уверенно, принимая российские войска, потому что они закрепляли успехи, достигнутые им и турецкими войсками во время войны, но Алиев забыл, что, хотя российские войска быстро входят, они редко уходят.

«Турки тоже вряд ли уедут из Азербайджана. Целью войны Азербайджана был Нагорный Карабах и прилегающие к нему азербайджанские районы, которые Армения захватила в войне 1988−1994 годов. Но мотивация Турции была иной», — обратил внимание эксперт.

«Эрдоган и военные интеллектуалы, такие как Догу Перинчек, давно поддерживают пантюркистские амбиции связать Турцию в культурном, экономическом и политическом плане с Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии», — отметил Рубин.

Он напомнил, что по дороге из столичного аэропорта «Эсенбог» в Анкару посетители проезжают придорожную фреску, украшенную флагами тюркских республик от Азербайджана до Восточного Туркестана, как ее называют китайские уйгуры, выступающие за независимость.

Армения же, как и Грузия, со своей стороны, выступают в качестве препятствия для грандиозных амбиций Эрдогана, физически отделяя Турцию от тюркских республик. По некоторой информации, соглашение о прекращении огня не только предоставило Турции коридор через территорию Армении, но и Турция также направит войска в совместный турецко-российский центр наблюдения. Турецкий спецназ находится в Баку, а турецкие самолеты F-16 остаются на азербайджанских базах. Алиев может смотреть на Эрдогана как на друга, но Эрдоган видит в Алиеве средство для достижения цели.

Нельзя забывать и о сирийских наемниках, доставку которых в Азербайджан обеспечила Анкара. Однако сейчас маловероятно, что у Алиева, который приветствовал их помощь в конфликте, есть возможность заставить их уйти, даже если бы он захотел это сделать. Точно так же, как Турция смогла направить огонь наемников по армянским силам, она теперь может с легкостью поступить для уничтожения любых азербайджанских групп, выступающих против целей Анкары.

После распада Советского Союза, заключает Рубин, у Азербайджана появился еще один шанс стать независимым государством, но закончилось все точно так же, как и в начале XX века: на территории республики появились иностранные войска, которые не отвечают перед Баку.

«В Азербайджане могут отмечать 10 ноября как дату своей победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе 2020 года, но, когда радостные дни празднования закончатся, они, возможно, поймут, что случившееся знаменует собой начало конца истинной независимости Азербайджана и начало подчинения страны российскому и турецкому сюзеренитету», — заключил Рубин.