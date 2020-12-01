Джакарта, , 09:02 — REGNUM В Индонезии коронавирус обнаружили у губернатора Джакарты Аниес Басведана, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что 30 ноября 2020 года губернатор сдал ПЦР-тест на коронавирус в мэрии Джакарты. 1 декабря 2020 года пришел положительный результат.

Несмотря на положительный результат теста и отсутствие симптомов, Аниес Басведан заявил, что продолжит председательствовать на запланированных онлайн-встречах.

«Я буду продолжать работать. С марта прошлого года мы привыкли работать удаленно, и, надеюсь не будет никаких нарушений в этом процессе», — заявил губернатор Джакарты.

Аниес Басведан также подтвердил, что уйдет в изоляцию. Его семья также пройдет тест на COVID-19 и будет жить отдельно в частной резиденции.

Офис губернатора будет закрыт. Главное здание мэрии, которое расположено отдельно от кабинетов губернатора и заместителя губернатора, по-прежнему будет работать в соответствии со строгими санитарными нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, почти девять месяцев Индонезия находится под властью коронавируса. В стране выявлено свыше 538 тысяч носителей SARS-CoV-2.

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