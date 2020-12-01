Алжир, , 09:00 — REGNUM Верховный суд Алжира приговорил двух бывших премьер-министров страны к пяти годам тюремного заключения по очередному обвинению в коррупции. Об этом сообщает ВВС Africa.

Ахмед Уяхия и Абдельмалек Селлал были обвинены в незаконных сделках с директорами телекоммуникационной компании, отмечают репортеры.

Осужденные занимали посты премьер-министров в правительствах при президенте Абдельазизе Бутефлике, которого в прошлом году вынудили покинуть свой пост участники «продемократических уличных протестов».

Оба бывших премьер-министра уже были осуждены и заключены в тюрьму по более раннему делу о коррупции. Пятилетние сроки добавят к уже имеющимся у них срокам, подчеркнули журналисты.