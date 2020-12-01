Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 декабря 2020, 08:49 — REGNUM Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыл с деловым заходом в порт Тринкомали Шри-Ланки. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе флота.
В составе отряда — флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».
"В период стоянки корабли ТОФ пополнят запасы воды и топлива», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Военного совета Тихоокеанского флота ВМФ России, которое состоялось во Владивостоке 28 ноября, были подведены итоги деятельности сил оперативно-стратегического объединения в 2020 году.
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