Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Пентагон может приобрести российские вертолёты Ми-24 или Ми-17, а также самолёт Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями. Об этом сообщает RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

«Для ознакомления в лётном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком», — говорится в документе.

Отмечается, что представленные летательные аппараты — Ми-24 (либо Ми-17), а также Ан-2 — будут участвовать «в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года на сайте госзакупок американского федерального правительства была опубликована заявка о наборе инструкторов, которые обучат летчиков ВВС США противостоянию российским ударным вертолётам Ми-24. Аналогичная заявка была опубликована в октябре того же года.

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