Уфа, , 08:27 — REGNUM Рустем Газизов стал исполняющим обязанности мэра Уфы. Об этом 1 декабря сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

Сообщается, что ранее Газизов занимал должность заместителя руководителя администрации Уфы и курировал вопросы спорта, кадров, молодежи и гражданского общества.

По информации журналистов, это решение было принято 30 ноября на внеочередном заседании горсовета.

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