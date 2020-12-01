Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Обсуждение важности единства Североатлантического альянса (НАТО) провели в ходе телефонного разговора государственный секретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 1 декабря говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

«Госсекретарь США провел сегодня (телефонный) разговор с генеральным секретарем НАТО, чтобы подчеркнуть важность единства и совместного подхода внутри альянса в преддверии конференции глав внешнеполитических ведомств 1−2 декабря», — указывается в сообщении.

Также в нем добавляется, что Помпео в ходе данного разговора выразил поддержку со стороны США трансатлантического единства и усилий НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет реагировать на усиление российской военной группировки в Крыму, продолжая наращивать своё военное присутствие в регионе.