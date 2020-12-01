Кемерово, , 08:18 — REGNUM В Кемеровской области на год приостановили вручение губернаторских подарков. Это следует из постановления, подписанного главой региона Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Приостановить до 31 декабря 2021 года включительно действие постановления коллегии администрации Кемеровской области от 2 сентября 2002 года №370 «Об утверждении Положения о порядке вручения поздравлений и памятных подарков губернатора Кузбасса во время торжественных церемоний в связи с рождением ребёнка, юбилеем со дня рождения, вступлением в брак, юбилеем супружеской жизни, годовщиной со дня бракосочетания 25 и более лет награждением медалью «За любовь и верность», — говорится в документе.

Отметим, что в качестве подарка от губернаторавручали фотоальбом с поздравлением, часы, набор посуды, бытовую технику, комплект для новорождённых и так далее. По некоторым подсчётам, ежегодно на эти расходы в бюджете закладывалось не менее 10 млн рублей.