Нью-Йорк, США, , 08:11 — REGNUM Первый телефонный разговор провели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и кандидат в президенты США Джозеф Байден. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба генсека ООН.

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«Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Гутерриш отметил, что он ожидает возможности работать вместе с Байденом и его командой для выстраивания партнерских отношений для того, чтобы решать важные проблемы мира, такие как «пандемия коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защита прав человека и удовлетворение гуманитарных нужд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты голосования в регионе, подтвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.