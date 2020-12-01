Степанакерт, , 08:05 — REGNUM Лачинский коридор в Нагорном Карабахе обезврежен от взрывоопасных предметов саперными подразделениями миротворческих сил России. Об этом 1 декабря сообщили в Минобороны РФ.

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«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности в ходе миротворческой операции российские военнослужащие очистили свыше 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверили более 100 домов и социально значимых объектов, а также нашли и обезвредили около 1 000 взрывоопасных предметов.

Также отмечается, что найденные взрывоопасные предметы брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся саперами для уничтожения на специальный полигон, а те, которые нельзя вывезти безопасным способом — подрываются на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Лачинский район Нагорного Карабаха перешёл под контроль подразделений азербайджанской армии.