Москва, , 07:50 — REGNUM Российские миротворцы очистили участок Лачинского коридора в Нагорном Карабахе от взрывоопасных предметов. Сейчас по нему организовано движение транспорта, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минобороны России.

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"Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередачи, разрушенной во время боевых действий», — говорится в сообщении.

За сутки в Нагорном Карабахе восстановлено три опоры линий электропередачи, газопровод протяжённостью более одного километра, более 1,5 тысячи метров линий связи.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что прекращение огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта контролирует российский миротворческий контингент численностью около двух тысяч военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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