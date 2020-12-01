Любляна, , 07:29 — REGNUM Ливанское шиитское движение «Хезболла» признано террористической организацией властями Словении, сообщается на сайте словенского правительства.

В сообщении отмечается, что решение было принято на основании доклада постоянной координационной группы по ограничительным мерам в связи с деятельностью этой группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе движение «Хезболла» признало террористическим руководство Гондураса.

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