Сеул, , 07:12 — REGNUM Представители Южной Кореи и Соединенных Штатов провели переговоры по вопросу финансирования размещения американских войск на южнокорейской территории, сообщает пресс-служба МИД Республики Корея.

«Уполномоченный представитель Республики Корея Чон Ын Бо и его американская коллега Донна Уэлтон оценили уровень готовности документа, договорившись тесно сотрудничать, чтобы быстро достичь справедливого и взаимоприемлемого соглашения», — говорится в сообщении.

Также в переговорах приняли участие представители южнокорейского МИД и министерства обороны. Со стороны США на переговорах присутствовали представители Госдепа и Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Сеуле прошла встреча министра обороны Южной Кореи Со Ука и командующего американским военным контингентом в стране генерала Роберта Адамса. В ходе переговоров стороны обсуждали условия проведения учений.

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