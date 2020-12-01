1 Декабря
 
7:36

Напомним, что совещание, которое будет посвящено вопросам развития нефтегазохимической отрасли, пройдёт в режиме видеоконференции.

Читайте об этом: Песков: Путин проведет в Тобольске совещание по нефтегазохимической отрасли

7:29

Путин планирует приехать в Тобольск в третий раз

О планах Путина посетить Тобольск стало известно в июле. Тогда эту поездку анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

7:25

Владимир Путин приедет в Тобольск в третий раз

Это будет уже третья поездка Владимира Путина в историческую столицу Западной Сибири. Впервые он побывал там в марте 2003 года, а затем — в октябре 2013-го.