Президент России Владимир Путин 1 декабря совершает рабочую поездку в Тюменскую область. В Тобольске глава государства посетит предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Кроме того, запланирована его встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Отметим, что в поездке Владимира Путина будет сопровождать полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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