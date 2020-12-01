1 Декабря
7:36
Напомним, что совещание, которое будет посвящено вопросам развития нефтегазохимической отрасли, пройдёт в режиме видеоконференции.
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7:29
Путин планирует приехать в Тобольск в третий раз
О планах Путина посетить Тобольск стало известно в июле. Тогда эту поездку анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
7:25
Владимир Путин приедет в Тобольск в третий раз
Это будет уже третья поездка Владимира Путина в историческую столицу Западной Сибири. Впервые он побывал там в марте 2003 года, а затем — в октябре 2013-го.