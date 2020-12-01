Москва, , 06:35 — REGNUM Либо уйдет вся прозападная часть российской элиты по добру по здорову, либо страна будет погублена, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«2005−2006 годы — это годы, когда направились, в рамках элитной дипломатии, а не обычной, люди, которые сказали, что принимать вас будем по частям… И тогда разредилась элита ГБ, которая вся была за то, чтобы входить в Европу, на ту часть, которая сказала «фигушки!», и ту часть, которая сказала «ладно». И тогда Ракитов — чей агент, мы знаем — начал писать, что страна должна быть маленькой и в ней должны быть уютные сортиры. И мы всю эту агентуру Пятого управления (КГБ СССР) знаем наизусть», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что именно тогда действующий президент России Владимир Путин и та часть элиты, что его поддерживает, сказала нет. И этом при том, что Путин стремился ввести Россию в Европу даже сильнее, чем его предшественник Борис Ельцин, пока ему не сказали, что вводить он будет ее по частям.

А одним из главных локомотивов вхождения в Запад стал не кто иной, как олигарх Михаил Ходорковский, который обещал сдать всё с потрохами в случае прихода к власти.

«А дискуссию о термояде мы не помним? Мы действительно считаем, что некий нефтяник пострадал за то, что он неправильно налоги платил? Он пострадал за то, что на самом авторитетном заседании, на каком только можно, где сидел Чейни за другим столиком, а он сидел за главным, он сказал, что будет президентом и сольет термояд. Вот тут элита не выдержала. Она поняла, что значит — слить термояд, и он сел. И Чейни заложил его, если хотите знать, как это все было», — продолжил Кургинян.