Брюссель, , 10:39 — REGNUM Докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 30 ноября прокомментировала тот факт, что вопрос о либерализации визового режима между Европейским союзом и Косово был вновь вынесен на обсуждение в Совете ЕС.

На своей странице в социальной сети Twitter политик сообщила, что простого обсуждения недостаточно, поскольку «гражданам Косово нужна дата этой либерализации, и она зависит только от Совета».

В настоящий момент в заключении заседания Совета ЕС значится лишь, что «Совет осознает важность либерализации визового режима для граждан Косово» и что «предложение рассматривается Советом».

Бывший президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи неоднократно обвинял Евросоюз в обмане из-за того, что рекомендованная Еврокомиссией еще в 2018 году либерализация до сих пор не произведена.

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