Берлин, , 11:39 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 ноября в ходе виртуальной встречи депутатов парламентов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС скептически высказалась относительно возможности начала переговоров о вступлении Албании в Евросоюз в 2020 году, однако заявила о том, что шанс на то, что переговоры с Северной Македонией начнутся до конца года, остается.

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Ангела Меркель В случае с Албанией положение несколько иное. При всех ее достижениях не могу обещать, что это произойдет в этом году, но очень скоро.

При этом политик подчеркнула, что для завершения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз страна должна достичь успеха в отношениях с Косово.

Решение о проведении первых межправительственных конференций в рамках переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз будет принято 7 декабря.

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