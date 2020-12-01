Канберра, , 06:38 — REGNUM Австралия и США вместе будут создавать гиперзвуковые крылатые ракеты. Об этом со ссылкой на заявление австралийского министра обороны Линды Рейнолдс 1 декабря сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжим инвестировать в усовершенствование возможностей, чтобы дать Вооружённым силам Австралии больше способов сдерживания агрессии против интересов страны», — заявила Рейнолдс.

О конкретных сроках и стоимости совместных проектов в данном заявлении не говорится.

Напомним, в июле Рейнолдс сообщила, что Австралия и США изучают возможности сотрудничества не только по гиперзвуковому оружию, но и по космическим системам и по средствам радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Австралия прорабатывают возможность совместного создания гиперзвуковых вооружений.

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