Ниш, Сербия, , 17:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 30 ноября в ходе визита в город Ниш ответил на критику политики Белграда в области здравоохранения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ответ на заявления о том, что система здравоохранения Сербии готова рухнуть в любой момент, политик сравнил эпидемиологическую ситуацию в Сербии и в соседних странах.

Вучич обратил внимание на то, что в Северной Македонии число жертв COVID-19 выше, чем в Сербии, при том что страна гораздо меньше по населению. Также и в «Хорватии., которая в 1,8 раза меньше, больше смертей. В Черногории 480, это как если бы у нас было 4 800, а не 1500 смертей».

На 1 декабря в Сербии от COVID-19 скончались 1604 человека. В стране было выявлено 175 438 носителей коронавируса.

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