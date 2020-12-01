Скопье, 1 декабря 2020, 17:55 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 29 ноября заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что «мы войдем в Европейский союз как македонцы, которые говорят на македонском языке».
По словам политика, попытки Болгарии заблокировать вступление страны в Евросоюз «были преодолены благодаря стремлению к лучшему будущему».
Уже 17 декабря решится вопрос о том, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз до конца года.
Болгария оказывала давление на Скопье с целью заставить признать македонский язык и культуру «имеющими болгарское происхождение» и убрать упоминания о болгарской оккупации времён Второй мировой войны с памятных табличек. 17 ноября Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.
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