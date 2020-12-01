Белград, , 12:20 — REGNUM Сербское новостное агентство B92 30 ноября опубликовало результаты опроса населения Сербии. Темой опроса стали отношения между Сербией и самопровозглашенным Косово и между албанцами и сербами.

К сожалению, сербские журналисты не указали, сколько респондентов приняли участие в опросе, однако известно, что опрос проводил Белградский центр политики безопасности.

Результаты опроса показали, что граждане Сербии поддерживают Брюссельские и даже Вашингтонские соглашения, однако 90% опрошенных не видят, какие выгоды они приносят их стране, три четверти опрошенных считают, что переговоры между Сербией и Косово не изменили ничего. При этом большая часть сербов доверяет властям и поддерживает решение косовской проблемы. Однако почти половина опрошенных не знают, какова цель переговоров между Сербией и Косово.

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Пятая часть опрошенных считает, что при переговорах с Косово правительство стремится сохранить край в составе Сербии в соответствии с резолюцией 1244, при этом половина опрошенных считает это идеальным исходом переговоров.

При этом половина опрошенных считает, что диалог Косово и Сербии не завершится подписанием соглашения об окончательном урегулировании, в то время как 25% опрошенных рассчитывают на подписание такого соглашения в ближайшие 3−5 лет.

70% опрошенных считают, что в ближайшем будущем мира между сербами и албанцами не будет. Почти три четверти граждан Сербии выступают против того, чтобы косовские албанцы занимали официальные посты в Сербии или вступали в брак с членами их семей. Почти две трети опрошенных против того, чтобы их начальниками на работе были албанцы.

При этом почти две трети сербов все-таки согласны смириться косовскими албанцами в роли сограждан или даже соседей.

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