Брюссель, , 11:20 — REGNUM Комиссар Европейского союза по расширению Оливер Вархели 30 ноября призвал руководство Черногории отозвать решение о высылке посла Сербии Владимира Божовича. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич после заявления Вархели призвала Подгорице последовать примеру Белграда и отозвать решение о высылке посла. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Напомним, посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен персоной нон-грата 28 ноября из-за того, что дипломат назвал освобождением Черногории ее присоединение к Сербии в 1918 году.

После того, как Подгорица потребовала выезда Божовича, министерство иностранных дел Сербии в свою очередь отказало черногорскому послу Тарзану Милошевичу в дальнейшем прибывании в Белграде, но вскоре отменило своё решение.

Здравко Кривокапич, который займет пост премьер-министра Черногории уже на этой неделе, осудил решение черногорского правительства и заявил, что он намерен углублять отношения между Черногорией и Сербией.

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