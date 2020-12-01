Степанакерт, , 06:22 — REGNUM Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Российским контингентом миротворческих сил на двадцати трёх наблюдательных постах осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

«Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев с 10 ноября из Армении вернулось более 26 тыс. беженцев.

Напомним, что прекращение огня и военных действий в зоне конфликта контролирует российский миротворческий контингент в количестве около двух тысяч военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении. В сопровождении российских военных автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 846 человек.

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