Белград, , 18:18 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 30 ноября выступил с критикой достигнутого Болгарией и Северной Македонией соглашения об урегулировании спорных вопросов.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Дачич заявил, что недавние заявления Заева о том, что македонцы в ходе второй мировой войны боролись не против болгарской оккупации, а против «администрации» являются ложью, произнесенной в угоду Софии ради того, чтобы та перестала блокировать вступление страны в Евросоюз.

Вопрос, по мнению Дачича, состоит в том, насколько далеко зайдет проболгарский подход Заева.

ИА REGNUM). Ивица Дачич Почему он охарактеризовал болгарскую оккупацию как администрацию. Болгары были на стороне гитлеровской нацистской Германии и мы на юге знаем, насколько тяжкими были болгарские преступления. Они рассказывают о своей антифашистской борьбе. Югославии больше здесь нет, чего вы ждете — если вы так хотели обняться, они бы не ждали до 2020 года (сохранена грамматика оригинала —

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