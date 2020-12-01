Белград, 1 декабря 2020, 18:18 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 30 ноября выступил с критикой достигнутого Болгарией и Северной Македонией соглашения об урегулировании спорных вопросов.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Дачич заявил, что недавние заявления Заева о том, что македонцы в ходе второй мировой войны боролись не против болгарской оккупации, а против «администрации» являются ложью, произнесенной в угоду Софии ради того, чтобы та перестала блокировать вступление страны в Евросоюз.
Вопрос, по мнению Дачича, состоит в том, насколько далеко зайдет проболгарский подход Заева.
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